ITS: l’alta formazione post diploma si presenta

Non solo università. Dopo il diploma superiore, ai ragazzi si offre un’alternativa di formazione più veloce in termini di anni e più pratica. Sono gli ITS, gli istituti di alta formazione, introdotti 10 anni fa e che mirano a creare tecnici di alta specializzazione offrendo un titolo riconosciuto in tutta Europa.

Domani, sabato 13 aprile, all’Itet Daverio Casula di Varese, in via Bertolone, verrà presentata l’offerta del territorio ma non solo. Saranno presenti quindici fondazioni che propongono percorsi dei diversi settori tecnologici.

L’evento varesino si inserisce in un progetto con tappe nelle province di Brescia, Lodi, Lecco, Monza, Varese, Bergamo e Milano, con il sostegno di Regione Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Lombardo e del Sistema ITS. Hanno ottenuto il contributo del Fondo Sociale Europeo e vedrà la presenza anche di rappresentanti di Confindustria e di Confartigianato. Ci sarà, dunque, la partecipazione straordinaria degli stati generali del settore industriale lombardo.

Le giornate si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13 in modalità fieristica, con a disposizione i diversi stand delle organizzazioni presenti, all’interno di saloni ricavati nelle scuole: ben sette saloni in meno di un mese e mezzo, per dare a quanti più studenti lombardi la possibilità di approfondire il nostro orientamento in uscita dal percorso degli Istituti Tecnici Statali.

Per maggiori informazioni, consulta la pagina Instagram @its4future2019 oppure @fds_altaitalia