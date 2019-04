L’Orient Express passa da Gallarate

Non è cosa comune, vedere l’Orient Express in circolazione in provincia di Varese. Di solito il celebre treno blu – oggi convoglio turistico di lusso – entra in Italia passando dal Brennero, tratta con un paesaggio più spettacolare rispetto al valico del Sempione.

L’ultimo avvistamento a Gallarate risaliva al 2016, ma oggi ha fatto nuovamente capolino sulla linea Milano-Domodossola.

L’ha immortalato, con un video azzeccato, Corrado Rametta, che l’ha postato sul suo profilo Instagram: si riesce ad ammirare tutto il treno Venice Simplon Orient Express in transito davanti al vecchio fabbricato della stazione. Si riconoscono le diverse carrozze – letti, cucina, sala da pranzo, salotto – che compongono il convoglio, in livrea blu scuro o blu e avorio, alcune con i tipici finestrini ovali alle estremità.

Del resto, Gallarate è “a metà strada tra Parigi e Istanbul”, come raccontavamo qualche anno fa: