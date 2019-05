Restauri di villa Toeplitz: un incontro per informare la cittadinanza

Tra poco prenderanno il via i lavori di restauro conservativo nel Parco di Villa Toeplitz.

Per presentare l’intervento alla cittadinanza, ai residenti del quartiere di Sant’Ambrogio, e coinvolgere le realtà che sono protagoniste dell’area verde come l’Università, il Museo Castiglioni e il Tennis Bar, il Comune di Varese ha organizzato un incontro pubblico per lunedì 6 maggio alle 18.30 all’interno dell’edificio che ospita gli spazi dell’Università dell’Insubria nel Parco (ingresso da via Giovan Battista Vico).

Durante la serata verrà illustrato l’intervento di riqualificazione e restauro, con le sue fasi, gli obiettivi e le tipologie di lavori. Così da poter condividere come sarà il parco una volta ultimato l’intervento.

Il parco di Villa Toeplitz ha una superficie di circa 7 ettari, con oltre 4 ettari di bosco e verde: «Si tratta di lavori di restauro che la città e il parco attendevano da decenni che la nostra amministrazione vuole eseguire anche per valorizzare il quartiere di Sant’Ambrogio – spiega l’assessore all’Ambiente Dino De Simone – I lavori dureranno indicativamente 4 mesi e durante tutto il periodo dell’intervento cercheremo di lasciare, nei limiti del possibile, fruibile il parco».