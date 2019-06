“Hanno avvelenato il nostro cane”

Veleno per topi buttato in un giardino di via Tonale.

Lo denuncia un lettore di VareseNews, che ha mandato poche righe per spiegare quanto accaduto pochi giorni fa alla sua famiglia.

«Vorremmo il suo aiuto per rendere noto quanto accaduto alcuni giorni fa alla nostra famiglia. Noi abitiamo a Varese, nella zona di via Tonale, ed è accaduto che quale malintenzionato abbia gettato del veleno per topi all’interno del nostro giardino, procurando gravi danni alla nostra cagnolina già anziana e malata – scrive la famiglia Villa -. Fortunatamente, i veterinari, dopo il trattamento anti-topicida, sono riusciti a salvarle la vita anche se con gravi ripercussioni sulla sua salute. Il nostro cane, per noi, è parte integrante della famiglia e vorremmo che questo spiacevole episodio non si verifichi più in altre occasioni e soprattutto ad altri animali della zona. La preghiamo di rendere pubblica la nostra segnalazione affinché non si ripetano mai più episodi simili».