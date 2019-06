Caldo caldissimo: il weekend dei bambini è sull’acqua

Temperature di un’estate caldissima per questo ultimo fine settimana di giugno in cui cercare refrigerio con tuffi e iniziative vicino a laghi e corsi d’acqua, con feste, giochi, spettacoli e gustose cucine all’aperto per la gioia dei bambini e di chi li accompagna.

FESTE

Laveno Mombello: giochi e spettacoli circensi per tutto il fine settimana, da venerdì a domenica con “Lavenoland“, la festa che porta in zona Gaggetto giostre, artisti circensi e street food > Per saperne di più

Varese: la 41^ edizione del Palio di Masnago arriva nel clou nel weekend con la sfilata e una serie di eventi ed iniziative si susseguiranno presso l’oratorio di Masnago fino a domenica 30, giornata culmine del Palio di inizio estate. – Tutto il programma

Ispra: spettacoli per tutta la famiglia, artisti di strada, ballerine luminose e trampolieri per lo Street food festival in programma da venerdì a domenica > scopri di più

Cislago – Street food, giostre e musica sabato per la Notte Bianca di Cislago, organizzata dal Comune, Ascom Saronno e dal Distretto del Commercio “Antiche Brughiere”. – Tutto il programma

Castellanza: domenica pomeriggio per la Festa del Rione In Su intrattenimento per i bambini a cura della cooperativa “La banda” con trucca bimbi, giochi, baby dance > L’iniziativa

ESCURSIONI

Tradate: porte aperte al Centro didattico del Parco Pineta domenica pomeriggio per percorrere il Sentiero Natura e il Sentiero Fata, tra pannelli esplicativi, biodiversità, giochi di orienteering e virtuali con al nuova App > I dettagli

Angera: una passeggiata guidata e gratuita “Tra terra e acqua”, alla scoperta dei siti storici e punti panoramici del Museo diffuso di Angera è in programma per la mattinata di domenica e si concluderà con un picnic in spiaggia > L’iniziativa

Fiume Ticino: l’acqua dei corsi d’acqua è la più fresca quindi abbiamo selezionato le sei spiagge dove è possibile tuffarsi in tutta sicurezza > Leggi qui

Laghi: le spiagge bandiera blu nella nostra Terra dei Laghi, tra Maggiore, Monate e Ghirla > Leggi qui

SPETTACOLI

Varese: ultimo appuntamento della stagione venerdì pomeriggio con le letture al parco dell’area Cagna della Biblioteca dei Ragazzi di Biumo Inferiore > L’articolo

Brinzio: sabato pomeriggio appuntamento con “Giuditta Campello racconta…” per la “Merenda con le storie sul prato” > Per saperne di più

Angera: si chiude domenica con lo spettacolo originale “Biancaluna” il ciclo dei “Picnic con i burattini” promosso dalla Compagnia Roggero nel suo giardino di casa > Lo spettacolo

LABORATORI

Voltorre: si rinnova anche questo weekend la proposta di “Alice e il chiostro delle meraviglie“, la mostra pensata per stimolare la fantasia di grandi e piccini con visite guidate, giochi e laboratori a tema > Scopri come partecipare

FUORI PORTA

Alpi Lombarde: escursioni guidate gratuite per famiglie, neofiti e appassionati fino a rifugi e alpeggi nei weekend estivi per promuovere la sicurezza in montagna > Tutti gli itinerari

Alagna (VC): impianti di risalita aperti per raggiungere le vette del Monte Rosa anche in estate, per escursioni in alta montagna > L’articolo

In piscina: sicuramente refrigerante, perché sia un’esperienza rilassante per tutta la famiglia è sufficiente seguire poche semplici regole > Eccole qui