Caldo: le previsioni del Centro Geofisico Prealpino

Dopo il transito della perturbazione di sabato un promontorio anticiclonico inizia ad espandersi dal nord Africa verso il continente europeo portando per diversi giorni sole e caldo via via più intenso.

La situazione viene fotografata dal Centro Geofisico Prealpino che annuncia ciò che avverrà nei prossimi giorni.

PREVISIONI – Lunedì su tutta la regione soleggiato e più caldo. Poche nuvole in montagna nella seconda metà della giornata. Asciutto.

Martedì sempre sereno o poco nuvoloso con ulteriore aumento delle temperature, massime oltre i 30°. In montagna zero termico oltre 4500m.

TENDENZA – Mercoledì 26 e giovedì 27 Giugno: prosegue tempo soleggiato e molto caldo. Afa in particolare sulla bassa pianura e in area metropolitana.