Dedicato a Radaelli e Mondonico il torneo under 14 di calcio

Prende il via il IV Torneo under 14 di calcio a 7 “Madonna del Verbano protettrice dei calciatori”: l’appuntamento è per domenica 9 Giugno dalle ore 9 alle 20, presso l’oratorio san Domenico Savio di via Cesare Battisti 85, a Laveno Mombello.

Durante la manifestazione, alle ore 12.15 presso la chiesa di Sant’Ambrogio, detta anche “Chiesa Nuova” (in via San Fermo 35), sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di Emiliano Mondonico e Daniele Redaelli da Don Marcellino Brivio, ex atleta e uno dei “pretacci” protagonisti dell’omonimo libro di Candido Cannavò, storico direttore della Gazzetta dello Sport.

Emiliano Mondonico e Daniele Redaelli sono scomparsi a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro ed erano amici del santuario. La loro presenza e il loro aiuto furono preziosi quando la Madonna del Verbano restaurata fu portata solennemente in chiesa dai ragazzi del CSI Varese, arrivando dal Lago Maggiore.

«Vogliamo rendere omaggio a un grande calciatore ed allenatore come Emiliano Mondonico, e anche a un giornalista speciale come Daniele Redaelli, già capo redattore centrale della Gazzetta dello Sport e poi Segretario di Redazione fino all’ultimo giorno – ricordano i promotori – Erano amici da anni e insieme hanno dato tanto allo sport sociale. Il loro è stato un esempio di professionalità, amicizia, solidarietà che tramite il torneo si vuole trasmettere ai giovani».

A tutte le squadre partecipanti verrà consegnato un diploma di partecipazione al torneo «all’insegna dei valori sociali ed educativi dello sport di cui Mondonico e Redaelli erano portatori e divulgatori».

Il Torneo si svolge in collaborazione con gli Oratori di Laveno Mombello, la comunità pastorale Maria Madre della Chiesa e il CSI di Varese.

Durante la giornata funzionerà lo stand gastronomico.

Maggiori info sulla pagina Facebook Madonna del Verbano-Patrona dei calciatori.