Salta una patente per l’alcool del sabato sera

Durante la notte scorsa i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 25enne operaio di Cantello, poiché ritenuto responsabile del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

In particolare i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo del soggetto mentre transitava in via Sacco alla guida della propria Ford Fiesta.

Sottoposto ad accertamento del tasso di alcolemia mediante esame strumentale, veniva appurato essersi messo alla guida con tasso superiore a 1,30 grammi per litro. Patente di guida ritirata e trasmessa alla Prefettura di Varese.