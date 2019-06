San Magno torna al vecchio west con la Festa del Cavallo

Nostalgia del vecchio west? Niente paura! San Magno è pronta a regalarvi un intero weekend dal ritmo country: la Contrada vi aspetta per la 29° Festa del Cavallo sabato 15 e domenica 16 giugno, all’Isola del Castello di Legnano – l’ingresso è gratuito.

La Festa, evento ormai imperdibile giunto alla vigilia dei suoi trent’anni, si evolve e si rinnova ad ogni edizione, garantendo il solito spirito wild ma aggiungendo sempre novità e sorprese.

Cavalli e carrozze, pony e spettacoli equestri, ottimo cibo, buona musica sono gli ingredienti perfetti per trasformare un tranquillo weekend in due giorni indimenticabili per tutti. E anche quest’anno, la Festa ha inizio sabato sera: a partire dalle 19.30 vi aspettiamo con un frenetico party anni 80/90, bar e griglie accese. La giornata di domenica si arricchisce ulteriormente di momenti di spettacolo e divertimento per tutte le età: a partire dalle uno show per gli amanti dei cani con Superstar Agility Team, Line Dance con i Chaltrones Original Country, e per i più romantici il Giro dell’Amore a bordo di una carrozza d’epoca.

Il programma della Festa sarà arricchito inoltre dallo spettacolo di Paolo Rebecchi e dei suoi collaboratori intitolato In alternativa e anche questa edizione vedrà il ritorno dei pony e dei cavalli del Ranch BrunEva, insieme a tanto altro intrattenimento a tema per grandi e piccini.

Il tutto organizzato con il desiderio di regalarvi un weekend indimenticabile, celebrando il piacere di stare insieme e condividere la passione per i cavalli e per il mondo country. Stessa ricetta. Sempre Wild e anche West. Sempre San Magno, divertimento assicurato! Seguiteci sulla pagina fb Nobile Contrada San Magno e non perdetevi tutti gli aggiornamenti sulla Festa al link: http://bit.ly/festadelcavallo19.