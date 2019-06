Sulla riva del lago torna l’indie con il NeverWas Radio Fest

Il 28, 29 e 30 giugno torna il NeverWas Radio Fest, la festa in spiaggia più cool dei sette laghi. Anche quest’anno Corgeno, il piccolo paesino adagiato sulle rive del lago di Comabbio, diventerà il cuore pulsante della musica indipendente del varesotto.

UN RICCO CARTELLONE

Il cartellone del NeverWas Radio Fest non si limita a offrire tanta – ottima – musica ma anche tante attività che stimolano la creatività, sono adatte a tutti e rispettano l’ambiente: laboratori di riuso, passeggiate, instameet, intrattenimento culturale, workshop d’artigianato, presentazioni di libri e iniziative speciali dedicate al 50ennale dello sbarco sulla luna. Un festival sia per i giovani che per le famiglie che in comune hanno la ricerca di una proposta d’intrattenimento intelligente e l’interesse per la cultura, l’arte, le tematiche sociali e l’ambiente.

LA LINE-UP MUSICALE

Saranno ben 16 (8 local e 8 provenienti da tutta Italia) gli artisti che si esibiranno sui due palchi del NeverWas Radio Fest: l’ultrafotogenico Magda Stage, ricavato da un furgoncino Volkswagen T3 dell’87, e il Main Stage, incorniciato dagli alberi e dalle stelle. Ricercatezza, sperimentazione e qualità sono i perni della direzione artistica del festival, senza limitazioni di genere musicale o appartenenza.

New entry dell’edizione 2019 sarà la musica elettronica, protagonista della serata di venerdì 28 giugno. On stage Bienoise, il producer e sound designer di Verbania, apprezzatissimo anche durante l’edizione 2018 di Club 2 Club a Torino. Prima di lui i nostrani Modulaar e Leaftape Experience, il frutto della residenza artistica collettiva, realizzata dall’etichetta comasca Pitch The Noise in collaborazione con diversi artisti italiani e internazionali.

Sul Magda Stage, poi, altri tre interessanti progetti musicali fioriti non lontano dalle sponde del Lago Maggiore, è il caso di An Empty Head (indie-rock), di Kassie Afò (electro/world-music) e dei Janaki’s Palace, che hanno portato il loro indie-psych anche all’ultima edizione del MIAMI fest.

Domenica 30 giugno sarà invece la volta dei Go!Zilla, da Firenze, paladini del garage-rock made in Italy. Prima di loro, sul main stage, alcune punte di diamante del varesotto, come i There Will Be Blood (raw blues) e i Goldfish Recollection (psych-reggae). Sul Magda Stage, invece, si viaggia morbidi con il songwriting acustico di An Early Bird, l’alt-folk dei Caveleon e l’hip hop cinematico e visionario degli OTU.

In uno spirito vacanziero sulle sponde del lago si fondono dunque innovazione, cultura indipendente, economia circolare, costruzione di comunità e valorizzazione del territorio, attraverso un cartellone denso di concerti, attività, giochi e laboratori interattivi.

NeverWas Radio Fest, dal 28 al 30 Giugno a Corgeno (VA), è una festa in spiaggia, lunga tre giorni, per celebrare assieme l’inizio dell’estate! Per infor: info@neverwasradio.it, www.neverwasradio.it // Fb: NeverWas Radio // Twitter e IG: @neverwasradio