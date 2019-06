Ubriaco e armato di coltello in centro a Luino

Momenti di panico a Luino nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio.

La Polizia di Frontiera è intervenuta in pieno centro per fermare un uomo visibilmente ubriaco e armato di coltello.

L’uomo, vistosamente agitato, brandiva un grosso coltello. Giunti sul posto, gli agenti, grazie anche alle indicazioni dei passanti, sono riusciti a rintracciare il giovane all’interno di un supermercato poco distante dal luogo del primo avvistamento: stava litigando con un cliente per futili motivi.

Una volta dentro il supermercato, dopo una prima fase piuttosto concitata, con minacce ad un agente in borghese e libero dal servizio che aveva provato a riportarlo alla calma, i poliziotti sono riusciti a bloccare il soggetto sottraendogli il coltello che impugnava e mettendone in sicurezza un altro che portava all’interno di una borsa. Con il supporto di una pattuglia dei carabinieri intervenuta in ausilio l’uomo è stato portato negli uffici di via B. Luini e denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e minaccia a pubblico ufficiale. I due grossi coltelli sono stati sequestrati.