La Regione garantisca risorse certe per i disabili gravi. A chiederlo, a seguito dell’audizione chiesta dal Pd del direttore generale dell’assessorato alle politiche abitative e disabilità, Giovanni Daverio, che si è tenuta in Commissione sanità è il consigliere regionale Samuele Astuti.

«In Lombardia- afferma Astuti- i disabili gravi presi in carico erano 10886 nel 2017, i gravissimi 6635, e il loro numero è in costante crescita, mentre le risorse non vanno di pari passo. I fondi a loro destinati ammontano a 85 milioni di euro, di cui solo 14 stanziati dalla Regione. La necessità, dunque, è quella che la Lombardia aumenti, come fanno altre regioni, la propria quota di cofinanziamento per rispondere a un bisogno in costante crescita. Per questo, in occasione dell’assestamento di bilancio, chiederemo, con un emendamento, che siano stanziate risorse aggiuntive al fondo per la non autosufficienza».

«La necessità- continua Astuti- è quella di dare certezza e continuità ai fondi, che già quest’anno non sono stati erogati per due mesi creando un grave disagio alle famiglie, già di per sé in condizioni di fragilità, che senza il contributo spesso non hanno potuto pagare le assistenti famigliari indispensabili alla cura dei loro cari».

«Necessario – conclude Astuti – inoltre, semplificare le procedure di richiesta del contributo che ad oggi sono complicatissime e penalizzano proprio chi ha meno strumenti di conoscenza. È inaccettabile che un disabile gravissimo che non ha evidenti possibilità di recupero debba certificare ogni anno il proprio stato».