Musica dal vivo e barbecue al campo di via Andreoli

Bella musica dal vivo e le specialità alla griglia del BBQ Team “I porci scomodi“.

Sono gli ingredienti di “Music and barbecue”, una serata organizzata con il patrocinio della Pro loco e del Comune di Induno Olona per domani, sabato 20 luglio, al campo sportivo di via Andreoli.

Si inizia alle 19,30 con l’apertura della cucina, che sarà in funzione per tutta la durata della festa.

Dalle 21 sul palco la musica dal vivo di “Error 404” (nella foto) e “Injection”.