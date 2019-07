Ospedali a servizio ridotto per l’estate

Ottantaquattro letti a Busto, 37 a Gallarate, 27 a Somma e 51 a Saronno. Anche l’Asst valle Olona ricorre alla chiusura dei letti di degenza a luglio e agosto per concedere le ferie al proprio personale .

La riduzione più consistente al Circolo di Busto riguarda i reparti di medicina: nelle due unità, prima e seconda, la riduzione riguarda 19 letti. Per le chirurgie sono in atto chiusure di 5 letti di ortopedia, 10 di otorino, 6 di urologia, 4 per la chirurgia generale e 2 per quella vascolare. Viene ridotta di otto letti anche la pneumologia.

La medicina subisce una forte riduzione anche a Gallarate dove, nei due mesi estivi, si passa da 44 letti e 36, a Somma dove si chiudono 13 letti e a Saronno che da 60 scende a 51 posti attivi.

Al Sant’Antonio l’unità coronarica chiude due letti, l’ortopedia 9 , la ginecologia nel solo mese di agosto si riduce di 6 letti. Altri 18 letti vengono sottratti ai reparti di dermatologia, otorino e malattie endocrine. Anche la rianimazione vede una riduzione di due letti.

A Somma Lombardo, oltre la già citata medicina, è la riabilitazione a perdere letti (- 12).

A Saronno infine è stata decisa la chiusura di 12 letti in chirurgia, otto posti in ortopedia, sei letti in urologia e sei letti anche in oncologia.

Anche la capienza della pediatria di Saronno viene ridotta in questi due mesi: da 12 letti si passa a 8.

Nonostante il tentativo di accorpare i letti pediatrici, alla fine il progetto aziendale è rimasto solo sulla carta: i tre reparti di Busto, Gallarate e Saronno rimangono tutti operativi. Nonostante il personale sia decisamente sottodimensionato soprattutto tra i medici.