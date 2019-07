Uyba volley nel segno della continuità

Definiti coach e giocatrici che comporranno la formazione 2019/2020 della UYBA, il presidente Giuseppe Pirola annuncia la conferma dello staff tecnico e medico societario.

«Dobbiamo essere squadra anche e soprattutto fuori dal campo: in questi anni ho avuto il modo di osservare, condividere e di discutere in maniera costruttiva il lavoro delle persone che mi sono al fianco con passione. Non posso fare a meno di loro ed in particolare posso dire con orgoglio di avere raggiunto con Enzo Barbaro e Giorgio Ferrario un nuovo accordo triennale di collaborazione: non credo di poter avere di meglio come direttore generale e come responsabile della comunicazione, ufficio stampa e social media».

Conferme quindi per il secondo allenatore Marco Musso, l’assistente allenatore Marco Gaviraghi, lo scout-man Roberto Menegolo, il preparatore atletico Alessandro Mattiroli e la collaborazione di Christian Tammone, responsabile tecnico del settore giovanile.

Conferme anche per lo staff medico che sarà ancora composto dai medici Roberto Zaffaroni e Claudio Benenti e per il fisioterapista ed osteopata Marco Candiloro.

Questo l’organigramma societario completo della UYBA 2019-20: