“Via Carrobbio? Hanno deciso di non decidere”

Mancava, ma non per colpa sua: «Nessuno mi ha avvertito della seduta» spiega. Piero Galparoli, che ha presentato in consiglio comunale la mozione sulla pedonalizzazione di via Carrobbio, ha però la sua da dire sulla “tappa” di ieri del suo provvedimento.

Più che un no, o uno stop, nella commissione congiunta di lunedì si è visto lo spostamento del dibattito da via Carrobbio in un contesto più ampio: «Lo so che la pedonalizzazione del centro sta nelle linee guida, e che su questo obiettivo ci si sta concentrando: ma che problema c’è se si propone di cominciare da un punto? » si lamenta Galparoli.

La verità, secondo il consigliere di Forza Italia, è che: «La politica non prende mai una decisione, preferisce rinviare ai tecnici. Che devono si valutare, ma è la politica poi che deve decidere. Preferirei un no secco, che una non decisione. «Son cose che mi ricordano Carlo Alberto, chiamato “il re tentenna” proprio per questo. Ma che alla fine fu costretto ad abdicare»

Un’ipotesi praticabile invece, secondo Galparoli è: «Portarsi avanti. Cercare i soldi per l’arredo urbano, fare un progetto da sottoporre alla città.La chiusura poi verrà di conseguenza»