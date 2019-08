Al cinema torna Fast & Furious

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, in uscita nei cinema italiani giovedì 8 agosto, è l’ultimo spinoff della celebre saga a tutto gas. Fra Luke Hobbs ( Dwayne Johnson ) e Deckard Shaw (Jason Statham), fin dal primo incontro, non c’è mai stata grande simpatia: i due si sono sempre resi protagonisti di provocazioni e veri e propri scontri, con l’obiettivo di eliminarsi fiscalmente a vicenda. Quando però un mutante cibernetico (Idris Elba) minaccia di modificare i geni della razza umana, Hobbs e Shaw dovranno fare fronte comune, per salvare la sorella di Shaw (Vanessa Kirby, agente dell’MI6, e il mondo intero. Il film si snoda dalle strade di Los Angeles a quelle di Londra, passando dalle isole Samoa e addirittura da Chernobyl…

The Quake -il terremoto del secolo arriverà nelle sale cinematografiche italiane l’8 agosto. Il geologo Kristian Elkjord ( Kristoffer Joner ) sta attraversando un periodo difficile: l’attaccamento morboso al suo lavoro lo ha portato a separarsi dalla moglie e trascurare il rapporto con i figli. Grazie alle sue scrupolose analisi, Kristian scopre che la città di Oslo è minacciata da un terremoto di proporzioni catastrofiche; ignorato dai colleghi, dovrà salvare la famiglia, intrappolata in uno dei grattacieli più alti della capitale norvegese.

Goldstone – Dove i mondi si scontrano uscirà al cinema il prossimo 8 agosto. Il detective Jay Swan (Aaron Pedersen), durante le indagini su una scomparsa, arriva nella cittadina di Goldstone. Arrestato per guida in stato di ebbrezza dal poliziotto Josh (Alex Russell), Swan inizia subito a nutrire forti sospetti sulle autorità locali. A seguito dell’esplosione della camera d’albergo dove alloggia, il detective capirà che per scoprire tutta a verità su Goldstone dovrà allearsi con Josh.