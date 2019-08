Da Alberoni al rap, il programma d’autunno di #InBiblioteca

Non si ferma il programma di #InBiblioteca, la rassegna di eventi che anima la biblioteca civica di via Sacco a Varese: questa mattina, 30 agosto, è stato presentato a palazzo Estense il programma autunnale.

Sono ben diciannove gli appuntamenti che si terranno da mercoledì 4 settembre a domenica 24 novembre: aperti da un incontro con Francesco Alberoni, il 4 settembre, vedranno molti eventi curiosi, come la vera “serata con delitto” prevista per il 20 ottobre: un’indagine animata che riporterà il pubblico nel settembre 1914, a pochi giorni dall’inaugurazione della stessa Biblioteca.

A presentare gli appuntamenti, che vanno dalla musica alla letteratura passando per il teatro, sono stati il sindaco di Varese Davide Galimberti, la direttrice della biblioteca Chiara Violini e la coordinatrice dei progetti e dei servizi bibliotecari Elena Emilitri.

«Valorizziamo uno dei luoghi simbolo della cultura varesina – ha commentato Davide Galimberti – E lo facciamo con un programma davvero a 360 gradi. In questi anni il pubblico della Biblioteca è aumentato sempre più: non parliamo soltanto di gente che vi studia o che ci va per leggere i libri, ma anche di quanti si recano in via Sacco per assistere ai diversi appuntamenti ed eventi. I numeri stanno crescendo e questo in buona parte lo dobbiamo proprio a #InBiblioteca, una rassegna unica nel suo genere e che nelle prime edizioni ha avuto un grande successo».

UN PROGRAMMA “ALTISSIMO” E PER TUTTI I GUSTI

Ad aprire il nuovo programma, il 4 settembre, sarà un incontro con lo scrittore e sociologo Francesco Alberoni, in una serata in collaborazione con I Giardini letterari di Cristina Bellon, che presenteranno anche la scrittrice Ivana Castoldi con il suo ultimo libro “le ragioni degli uomini”, mercoledì 11 settembre.

Non si tratta però della sola realtà collaborare con la Biblioteca civica per la realizzazione della stagione autunnale: anche Coopuf iniziative culturali, il Centro geofisico prealpino, CFM-Centro formazione musicale, il liceo artistico “Frattini”, COVO, Ginkgo Yoga e Mondovisione proporranno incontri di grande interesse e a 360 gradi.

«Tra gli elementi di maggiore novità – Spiega Elena Emilitri – vanno evidenziate proprio la collaborazione con il Centro geofisico prealpino e la proposta di un corso sui cambiamenti climatici. Per quanto riguarda gli eventi più insoliti per una biblioteca, invece, occorre citare quelli realizzati assieme a COVO: una serata di cortometraggi d’essai musicati dal vivo, un concerto semi acustico di un gruppo alternativo, una mostra di giovani artisti varesini allestita per una giornata fra gli scaffali e, poi, una ‘indagine in Biblioteca’ interattiva, che ci farà rivivere i tempi del cavalier Giuseppe Baratelli, fondatore degli spazi di via Sacco».

