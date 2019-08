Cipolla e patate in un weekend di mezza estate

Il primo fine settimana di agosto è all’insegna dei sapori con sagre in tutta la provincia. Il tempo sarà bello e gli eventi sono per tutta la famiglia.

SAGRE E FESTE



Gavirate – Il 3 e 4 agosto a Gavirate vi aspetta il Festival della Cipolla, due giorni all’insegna del gusto con un ricco menù. L’ingrediente principe dal sapore dominante è la cipolla. Tantissimi i piatti da gustare – Tutto il programma

Cuvio – Da venerdì 2 a domenica 4 agosto, le giornate di festa del “tris d’estate” si terranno al Parco Pancera con le consuete attrattive ben organizzate per divertirsi con musica e degustare i prelibati menù che la cucina propone. – Tutto il programma



Castiglione Olona – Torna nel fine settimana alla frazione Biciccera di Castiglione Olona la tradizionale festa del rione attorno alla chiesetta di Santa Maria degli Angeli. La festa inizia sabato 3 agosto con l’apertura dello stand gastronomico alle 19 e continua fino a domenica. – Tutto il programma

Caldè, Castelveccana – Continua l’estate ricca di eventi della Pro loco di Castelveccana e nel fine settimana è in programma la tradizionale Sagra del pesce, giunta alla sua 46esima edizione. Come sempre presso la struttura di via Monfalcone sono in programma quattro giorni, dal 31 luglio al 4 agosto con deliziose specialità di pesce di lago e di mare, musica, esibizioni e ballo.

Curiglia con Monteviasco – A tutti gli appassionati della montagna si ricorda che domenica 4 agosto si svolgerà nello splendido anfiteatro dell’alpeggio in località Alpone di Curiglia a quota 1200m la tradizionale Festa della Montagna organizzata dagli “Amici dell’Alpone” con la collaborazione dl CAI Luino. – Tutto il programma

Cunardo – Da venerdì 2 a domenica 4 agosto torna l’ormai tradizionale appuntamento con la Sagra della patata di Cunardo. Nata come occasione per autofinanziare l’asilo del paese, la festa è oggi diventata una delle sagre gastronomiche più attese della provincia grazie al suo menù fatto di piatti realizzata esclusivamente da patata fresca, dai primi ai dolci. – Tutto il programma

Travedona Monate – Dal 2 al 5 agosto, in via Binda 2 a Travedona Monate, presso la sede della Canottieri di Monate è in programma la 56° Festa di Monate, Live Music Festival. Tutte le sere stand gastronomico aperto e iniziative, lunedì lo spettacolo pirotecnico – Tutto il programma

Cassano Magnago – Dal 2 all’11 agosto si svolgerà per la prima volta a Cassano Magnago, Pizza Festival Lombardia, il più importante evento del nord Italia dedicato alla pizza napoletana. La location scelta sarà l’area feste di via Primo Maggio, dove i presenti potranno gustare la vera Pizza Napoletana, con i prodotti della tradizione e con le antiche ricette dei mastri pizzaioli che arriveranno appositamente da Napoli. – Tutto il programma

Caronno Pertusella – Dal 2 al 4 agosto a Caronno Pertusella vi aspetta La sagra del pesce, tre giorni dedicati alla cucina a base di pesce con intrattenimento musicale. L’evento coincide con l’avvio del “Caronno Estate” organizzato dall’amministrazione comunale. E’ gradita la prenotazione. Appuntamento al Parco della Resistenza in via Avogadro. – Tutto il programma

BAMBINI

Un fine settimana con tanti eventi anche per i più piccoli tra cinema all’aperto, feste, tantissimi giochi e spettacoli per tutta la famiglia. Per gli amanti dell’avventura non mancano le escursioni – TUTTI GLI EVENTI PER BAMBINI

MUSICA

Luino – Sabato 3 agosto alle ore 21 il Parco a Lago di Luino ospiterà il concerto ‘Italian Songs’ della bravissima Lilly Gregori in trio. – Tutto il programma

Jerago con Orago – Cenerdì 2 agosto grande inaugurazione di Jerago Beach 2019 con ingresso libero. Apertura ore 18, chiusura a mezzanotte. In programma ore 20:30 baby dance

Ore 21:30 concerto live con Rock School. Amici Di Paese ti aspettano per il primo giorno di scuola.