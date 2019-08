Tra serate spettacolari e giochi sotto il sole

Le precipitazioni previste nella giornata di venerdì battezzeranno l’inizio di questo primo fine settimana di agosto per il resto soleggiato e che propone ai bambini, e alle loro famiglie, serate sotto le stelle piene di meraviglia, qualche gita in giornata e pomeriggi ricchi di avventura.

SPETTACOLI

Carnago: per il secondo weekend consecutivo, venerdì sera il Circolo familiare si trasforma in cinema all’aperto ospitando Esterno Notte per la proiezione sotto le stelle del film “Il ritorno di Mary Poppins” > Il film

Viggiù: il cinema sotto le stelle di Esterno Notte domenica fa tappa al Parco Butti e propone a grandi e piccini l’avventura di “Mia e il Leone Bianco” > Il film

Varese: si rinnova ogni fine settimana l’appuntamento con “Sali a bordo dell’Apollo 11”, il tour che racconta il primo allunaggio di 50 anni fa, per concludersi con u’immersione totale in quell’esperienza da rivivere in prima persona grazie ai visori 3D > I dettagli nell’articolo

GIOCHI

Viggiù: dedicata alle famiglie la giornata di Viggiù4kids di domenica sul prato di Colle San’Elia, a cominciare dal picnic di mezzogiorno, seguito da giochi e laboratori creativi, giochi di una volta e in sabbionaia e lettura ad alta voce finale “sotto l’albero magico > Scopri di più

Varese: nuovo appuntamento con le Indagini al Museo Baroffio che questa volta porteranno i bambini nella Cripta del Sacro Monte per far luce tra “Affreschi e parole” su una misteriosa incisione di 600 anni fa > Tutti i dettagli

FESTE E FUOCHI

Cuvio: si celebrano da venerdì a domenica giornate di festa del “Tris d’estate” al Parco Pancera, con musica, golosità e “Mille luci in città”, lo spettacolo di fuochi d’artificio in programma per sabato sera > L’iniziativa

Cunardo: la tredicesima edizione della Sagra della Patata, in programma da 2 al 4 agosto devolverà alla scuola dell’infanzia del paese tutto il ricavato della manifestazione > Leggi qui

ESCURSIONI

Brinzio: un percorso semplice e fresco, ricco d’acqua e di scoperte è quello nei boschi del Parco del Campo dei Fiori tra il Laghetto di Brinzio e le sorgenti dell’Olona a Villaggio Cagnola, in Rasa, lungo il sentiero n.310 > Scopri di più

Fiume Ticino: l’acqua dei corsi d’acqua è la più fresca quindi abbiamo selezionato le sei spiagge dove è possibile tuffarsi in tutta sicurezza > Leggi qui

Laghi: le spiagge bandiera blu nella nostra Terra dei Laghi, tra Maggiore, Monate e Ghirla > Leggi qui

FUORI PORTA

Orti botanici: aperti per ferie, le sette realtà aderenti alla rete degli Orti botanici della lombardia offrono a grandi e piccini meraviglia, relax, refrigerio e appuntamenti speciali > Scopri di più

Alpi Lombarde: escursioni guidate gratuite per famiglie, neofiti e appassionati fino a rifugi e alpeggi nei weekend estivi per promuovere la sicurezza in montagna > Tutti gli itinerari

Monte Rosa: visite guidate gratuite per tutta l’estate all’Istituto di ricerca e al museo Angelo Mosso, a 3 mila metri di altezza, per scoprire la storia della montagna passata, e quella futura > Scopri come partecipare