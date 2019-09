I Cittadini di Varallo Pombia tornano all’attacco: «Malpensa inadeguata per il bridge»

«Come abbiamo sostenuto fin dall’inizio, non sono stati fatti opportuni adeguamenti al Piano di Emergenza Aeroportuale e al Piano di Emergenza Esterno (PEA e PEE, ndr)». Comincia così l’attacco del Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia a Sea, Enac e ai sindaci del territorio limitrofo a Malpensa. A due settimane dall’ultima lettera , in cui si chiedevano a gran voce i dati sull’impatto ambientale e acustico dall’inizio del progetto bridge , ovvero dalla chiusura temporanea dell’ Aeroporto di Linate

«Tra i tanti elementi positivi – dichiarano i membri del comitato – sbandierati per giustificare il progetto ‘Bridge’, è stata menzionata più volte una notevole attenzione al concetto di “ Sicurezza ” , sia per quanto attiene quella relativa alla operatività dei voli, sia per quanto attiene alle operazioni di terra».

«Dobbiamo purtroppo prendere atto che quanto avevamo so stenuto sin dall’inizio, in merito alla necessità di porre in essere opportuni adeguamenti in relazione al PEA e al PEE non sembrerebbe aver avuto poi un concreto adempimento n el le 10 pagine dell’ORDINANZA n. 5/2019 con cui i l Dirigente dell’ENAC Competente è andato a d modificare l ’Ordinanza n. 4/2016 del 26 settembre 2016 di 69 pagine, con la quale è stato adottato il PEA».