Flower Power al parco apre “Lago Maggiore lucente incantatore”

Grande attesa a Castelletto Ticino per venerdì 27 settembre quando il festival “Lago Maggiore Lucente Incantatore” prenderà ufficialmente il via. Dalla Luna a Shakespeare, da Woodstock alle fontane danzanti, quattro saranno gli spettacoli, a ingresso gratuito, proposti dall’amministrazione comunale castellettese in collaborazione con Accademia dei Folli, Gruppo Caronte e Prestige Eventi.

«Il nostro progetto fa parte di un bando per la valorizzazione del Lago Maggiore “lanciato” dall’ormai ex ministro Bonisoli- dichiara il sindaco Massimo Stillo -. Il tempo era ridotto ma siamo riusciti ad organizzare quattro eventi importanti, un’ampia proposta fino a dicembre, quando daremo il via alle iniziative natalizie». Si comincia dunque venerdì 27, alle 21 con Flower Power, un percorso musicale allestito dal Gruppo Caronte e dedicato al cinquantesimo anniversario di Woodstock al parco comunale.

Non solo verranno narrate e interpretate le mitiche esibizioni dell’iconico concerto del 1969 ma anche alcune vicende e aneddoti di altri mitici gruppi del periodo, come Procol Harum e i Doors di Jim Morrison. Il mese successivo (sabato 26 ottobre) la sala polivalente ospiterà Un altro sogno di una notte di mezza estate, singolare riproposizione del grande classico shakespeariano.

A cura della compagnia teatrale Accademia dei Folli, la rappresentazione, dal forte sapore meta-teatrale, alternerà momenti di comicità ad altri pieni di “tenera poesia”.

Il mese di novembre sarà invece dedicato allo storico allunaggio in un “mix” tra esibizione e divulgazione scientifica: grazie agli interventi di Fabio Pieri, direttore del planetario di Milano, Guarda che Luna (23 novembre) riproporrà infatti riflessioni scientifiche, miti e fiabe sulla luna, il tutto accompagnato dall’esecuzione di brani musicali eseguiti ancora una volta dal Gruppo Caronte. Infine, il gran finale è previsto per il 7 dicembre in Piazza Matteotti con lo spettacolo Fontane Danzanti di Prestige Event.

Un arcobaleno di colori illuminerà la piazza castellettese, dove l’acqua delle fontane incontrerà esibizioni pirotecniche a ritmo di musica e proiezioni su schermi d’acqua. Il programma del festival: Venerdì 27 settembre, ore 21, Parco Comunale – Flower Power di Gruppo Caronte Sabato 26 ottobre, ore 21, Sala Polivalente “A. Caletti” – Un altro sogno di una notte di mezza estate di Accademia dei Folli Sabato 23 novembre, ore 21, Sala Polivalente “A. Caletti” – Guarda che Luna di Gruppo Caronte e Fabio Pieri Sabato 7 dicembre, ore 21, Sala Piazza Matteotti – Fontane Danzanti di Prestige Event