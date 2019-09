Morosolo è pronta a far festa

Dopo la tre giorni di festa con Morosoccer, a Morosolo la comunità è pronta per la festa patronale.



La grande novità di quest’anno sarà la “Lasagna di sapori diversi” della cena di giovedì sera, che sostituirà la tradizionale “Risottata”, accompagnata da dolci fatti in casa: durante la cena sarà presente anche don Norberto, che lascerà la Comunità Pastorale di Sant’Eusebio per andare a Segrate, sostituito da don Emilio.

Da venerdì 6 settembre a domenica 8 settembre andrà in scena il torneo misto di pallavolo all’interno dell’oratorio di Morosolo. Sabato 7 settembre si cena insieme con la musica, mentre domenica 8 settembre alle 9.15 cammino con partenza da Sant’Eusebio a piedi per arrivare a Morosolo, celebrazione eucaristica presieduta da don Norberto, alle 16.30 benedizione dei canestri e incanto e a seguire cena con musica dal vivo dalle 19.30. Lunedì 9 settembre alle 20.45 Messa per i defunti.