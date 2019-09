Oggi il tour V4U – Archeo fa tappa a Golasecca

Protagonista della settima tappa del tour V4U – Archeo è l’area archeologica di Golasecca. Inserita nel Parco del Ticino, si configura come la più importante testimonianza monumentale della cultura di Golasecca presente nell’Italia nord-occidentale.

Nell’area sono visibili strutture funerarie circolari e rettangolari di VIII-VII a.C., realizzate in grossi ciottoli a recinzione delle fosse; qui era deposta l’urna contenente le ceneri del defunto, accompagnata dal corredo (ceramiche, oggetti in bronzo e ferro). Gli oggetti sono esposti in parte al museo archeologico di Sesto Calende.

Oggi, venerdì 27 settembre, vi porteremo alla scoperta del sito e vi faremo entrare al GAM, il museo di archeologia multimediale che verrà inaugurato alle 17.00.

L’area archeologica di Golasecca è coinvolta nel progetto Varese4U – Archeo insieme ad altre sette realtà, quattro delle quali sono iscritte alla lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità: l’area di Castelseprio Torba, il Sacro Monte di Varese con il Monastero di San Francesco e il Monte San Giorgio e l’Isolino Virginia. A queste si aggiungono l’area archeologia di Angera, il Monastero di Cairate e la necropoli Longobarda di Arsago Seprio.

Il racconto live della giornata

Cos’è Varese4U – Archeo

Si tratta di un’iniziativa nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico distribuito sul territorio di Varese e provincia e promuovere, di conseguenza, le attività turistiche e culturali ad esso collegate.

Nel progetto sono coinvolti dieci soggetti privati, tra questi Hagam, Navigazione Interna, FAI – Fondo Ambiente Italiano, Centro Gulliver, Archeologistics, Morandi Tour, Multimedia News, Kingstrom e Web Link. Tutti fanno capo a Varese Web Srl, società editrice di VareseNews.