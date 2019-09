“Tutti al sacro Monte!” Commercianti chiamano, comune risponde

Il Comune di Varese incontrerà, con lo scopo di valorizzare ulteriormente il Sacro Monte insieme a commercianti, residenti e associazioni, gli esercenti del borgo, ai quali è stata inviata questa mattina, 3 settembre 2019, una lettera in cui si manifesta la piena disponibilità al confronto da parte dell’Amministrazione, dopo la lettera aperta e la proposta di raccolta firme che i commercianti stessi hanno lanciato qualche giorno fa. Ecco il testo firmato dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore allo Sviluppo di Palazzo Estense Ivana Perusin.

Buongiorno,

Le scriviamo in risposta all’appello “Tutti al Sacro Monte!” e alla relativa raccolta firme promossa dagli esercenti del borgo in merito a una maggiore accessibilità dell’area e a una sua ulteriore valorizzazione. Raccogliamo con grande attenzione la Vostra disponibilità a diventare sempre più parte attiva, assieme all’Amministrazione comunale, nel trovare soluzioni che migliorino la fruibilità del patrimonio UNESCO varesino; per dare seguito a questa sinergia, quindi, diamo la nostra disponibilità a una serata di incontro riservata ai titolari di attività commerciali al Sacro Monte.

La finalità di questo primo confronto potrebbe essere quella di analizzare la situazione attuale e le iniziative portate avanti in questi anni per la valorizzazione del Sacro Monte, arrivando quindi a ipotizzare eventuali miglioramenti futuri. Non partiamo certo da zero e questo lo si vede anche nel vostro appello, del quale abbiamo apprezzato l’oggettiva analisi sul fatto che il borgo è già fortemente attrattivo e richiama molti turisti.

Tante sono le novità che hanno già visto la luce nel borgo durante l’attività della nostra Amministrazione: pensiamo alla fiaccolata notturna, all’illuminazione e alle attività durante il periodo natalizio, alla mobilità sostenibile introdotta per eventi con grande partecipazione di pubblico come la Festa della montagna, ai lavori di messa in sicurezza del versante di via del Ceppo o, ancora, alle nuove asfaltature che hanno interessato le vie di accesso al Sacro Monte e al Campo dei Fiori. Da parte nostra c’è tutto l’interesse a continuare su questa strada, rendendo sempre più fruibile quella che è una delle principali ricchezze di Varese e, al contempo, migliorando la sinergia con quanti nel borgo vivono e lavorano ogni giorno. Per questo motivo, dopo aver incontrato i titolari delle attività commerciali, vorremmo confrontarci anche con i residenti e le associazioni che operano al Sacro Monte.

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro alla presente lettera, così da fissare nelle prossime settimane la data del primo possibile incontro,

Cordiali saluti,

Il Sindaco, Davide Galimberti

Ivana Perusin, Assessore allo Sviluppo