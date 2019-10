Addetto alla sicurezza comasco investito in cantiere: è grave

(immagine di repertorio)

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio sull’autostrada svizzera A2, nel distretto di Leventina.

Poco dopo le 17 in un cantiere dell’autostrada, in territorio di Quinto, un furgone guidato da un 33enne operaio portoghese residente nel Canton Grigioni, in fase di retromarcia ha investito un 46enne di Lomazzo (Co), agente di sicurezza con il compito di gestione del traffico del cantiere.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.

Il 46enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.