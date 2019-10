Il dr Federico Dehò è il nuovo primario di urologia

Un nuovo primario del reparto di urologia all’ospedale di Varese. A poco più di un anno dal saluto del dottor Alberto Marconi andato in pensione, l’Università dell’Insubria ha proposto un nuovo responsabile: si tratta del dottor Federico Dehò nato a Milano, dove risiede, nel 1976.



Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano nel 2001 e ha conseguito la specializzazione in Urologia nel 2006 all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Nel 2007 ha conseguito una fellowship presso l’Università Libre di Bruxelles, affinando le tecniche di chirurgia laparoscopica e robotica.

Dal 2007 al 2009 è stato Assistente Urologo al San Raffaele di Milano, e poi, dal 2009 al 2013, agli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Dal 2013 ad oggi, infine, Federico Dehò è stato Aiuto Primariale e Responsabile di Unità Funzionale all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

Nel 2018, ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a Professore di II fascia di Urologia e, dal 2019, è Professore a contratto dell’Università dell’Insubria.

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche e la partecipazioni a congressi e corsi di aggiornamento.