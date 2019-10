Pgt, passa la variante di medio termine

Una grande scommessa per far arrivare investimenti sullo sviluppo turistico della città. Per l’amministrazione è questo il succo della variante di medio termine del piano di governo del territorio, documento tencnico-politico di pianificazione che identifica le regole per intervenire su specifiche aree della città.

Secondo la minoranza si tratta di un piano povero di verde pubblico e con troppo cemento, poco chiaro rispetto allo sviluppo portuale con grandi incognite circa l’impiego delle strutture sportive esistenti (Betulle e parco Margorabbia) col nuovo palazzetto da 600 posti previsto nell’area ex Visnova.

Il Pgt secondo la giunta invece rappresenta la continuità col processo di riqualificazione della città cominciato con la metà degli anni Novanta. Parte del dibattito è passato proprio attraverso l’utilità di un nuovo palazzetto, anche riguardo l’ubicazione della struttura. Il sindaco Pellicini lo ha ricordato chiaramente: “Il posto giusto per realizzare il nuovo palazzetto a mio avviso è quello indicato nel Pgt: far arrivare sportivi e famiglie qui significa poter poi arrivare sul lago in cinque minuti, facendo vivere la città a piedi a quanti arrivano da fuori”.

Il documento è stato approvato a maggioranza.