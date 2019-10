Pozzi rinuncia al ruolo di consigliere capogruppo per “impegni di lavoro”

Assente giustificato il consigliere di maggioranza Alessandro Pozzi al consiglio comunale di Ferno mercoledì 30 ottobre, ma con una novità: il presidente del consiglio Massimiliano Catania ha, infatti, comunicato a tutti i presenti la rinuncia, da parte di Pozzi, al ruolo da consigliere capogruppo di “Progetto Ferno”.

I gruppi di maggioranza e minoranza avevano votato all’unanimità affinché il consigliere presentasse spontanee dimissioni nell’ultima seduta consiliare prima della pausa estiva (30 luglio 2019) in seguito alle vicende dell’inchiesta Krimisa che aveva travolto il comune dell’area di Malpensa. Ma le dimissioni effettive non sono ancora arrivate; per ora, infatti, Pozzi ha solo comunicato che non sarà più consigliere capogruppo.

Catania ha letto all’aula la lettera di rinuncia del consigliere, che conteneva la giustificazione per l’assenza alla seduta della sera stessa e le motivazioni della rinuncia al suo ruolo: «Avendo un importante impegno lavorativo, non posso partecipare all’assise pubblica di mercoledì 30 ottobre. Visti poi i continui e sempre più persistenti impegni lavorativi, non potendo garantire la mia presenza, devo con rammarico lasciare il compito di capogruppo ricevuto gentilmente dal sindaco Filippo Gesualdi ad un mio collega consigliere».

La scelta del nuovo capigruppo di “Progetto Ferno – continuare per crescere” è ricaduta su Pierangela Cassinerio, cui sono andati i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte del sindaco e della minoranza nella possibilità di approfondire ancora di più la sua conoscenza della macchina comunale: «Accolgo l’in bocca al lupo e ringrazio il consigliere Cerutti che ha accompagnato la proposta al gruppo di maggioranza con importanti parole nei miei confronti, il sindaco e vicesindaco. Mi auguro di dimostrarmi capace agli occhi di tutti i miei compagni di gruppo».