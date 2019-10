Sequestri e lotta al degrado: ottobre intenso a Gallarate

Otto sequestri, diciassette segnalazioni amministrative, un writer colto in flagranza, nove multe per inosservanza dell’ordinanza sindacale che vieta l’uso di alcol all’esterno dei pubblici esercizi.

E’ il bilancio delle operazioni condotte dal nucleo di presidio del territorio e dall’annonaria della polizia locale di Gallarate nel mese di ottobre.

L’ultimo blitz risale alla giornata di giovedì 24 ottobre: due stranieri sono stati fermati e identificati nel posteggio di fronte all’ospedale cittadino. Entrambi residenti in zona Verbania, sono stati sorpresi a vendere la solita merce senza avere la regolare autorizzazione per il commercio ambulante. Oltre a sequestrare accendini, magliette, fazzolettini, torce, cinture e calzini, gli agenti hanno comminato ai due venditori abusivi un verbale da 3mila Euro.

E’ invece di mille euro la sanzione ai danni di ognuna delle nove persone trovate a consumare sostanze alcoliche nei parchi cittadini e sulle panchine della zona a traffico limitato, comportamento vietato dall’ordinanza prorogata lo scorso mese di aprile dal sindaco Andrea Cassani.

Il nucleo di presidio del territorio ha infine scoperto in flagranza un giovane italiano 21enne mentre, armato di bomboletta, deturpava con scritte e “disegni” le mura di un edificio. Per lui la sanzione prevista per legge di 50 Euro e l’obbligo di ripristino della parete danneggiata.

«I risultati della costante opera di presidio del territorio – commenta il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Francesca Caruso – premiano lo scrupoloso impegno e l’attento lavoro degli agenti della polizia locale di Gallarate. Il contrasto al commercio abusivo e al degrado urbano provocato dai cosiddetti writers e da chi beve alcolici in spazi non consentiti, era e resta un impegno preso nei confronti dei cittadini gallaratesi, che l’amministrazione comunale intende mantenere. Abbiamo concentrato le nostre attenzioni su alcune zone della città e da lì non ci spostiamo, confidando nel fatto che, alla lunga, un sequestro e una sanzione dopo l’altra, questi soggetti inizieranno a rispettare leggi e regolamenti».