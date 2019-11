Attenzione alle chiusure della autostrada A8

Notti di lavori e limitazioni, sulla autostrada A8 Milano–Varese.

Nelle quattro notti consecutive di mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 novembre, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Cavaria, per chi proviene da Milano, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+500.

Dalle 22:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 novembre, sarà invece chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo autostradale di Busto Arsizio o di Cavaria sulla stessa A8 o lo svincolo di Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.