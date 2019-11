Caserme e Bike Sharing, le domande di Partecipare Sempre

Che fine hanno fatto i lavori per la Caserma dei Vigili del Fuoco volontari, per la Tenenza dei carabinieri e per il Bike Sharing? Sono le tre interrogazioni scritte che hanno presentato i consiglieri comunali di Partecipare Sempre, Ermanna Ferrario e Laura Cavalotti, per il consiglio comunale in programma la sera di lunedì 25 novembre.

Nell’interrogazione sulla caserma dei carabinieri, di cui era stato più volte annunciato uno spostamento o ampliamento, i due consiglieri chiedono all’amministrazione «se intende ampliare la Tenenza dei Carabinieri di piazza S.D’Acquisto, lo stato delle trattative in corso dal 2017 con ASST e ATS, il mantenimento dei servizi sanitari prestati nell’edificio di piazza S.D’Acquisto e se intende acquistare l’immobile adiacente».

Per quanto riguarda la caserma dei vigili del fuoco volontari, Partecipare Sempre chiede «se il contributo previsto per la costruzione della nuova Caserma dei vigili del fuoco è stato stanziato dallo Stato e, in caso negativo, come si intende fronteggiare la spesa e la tempistica, se i fondi comunali di € 180.000,00 sono stati utilizzati e, in caso positivo, per quali spese, se sono stati coinvolti i Comuni limitrofi per la partecipazione della spesa, da quante persone è costituito il gruppo dei Volontari di Tradate».

Infine, per quanto riguarda il servizio di Bike Sharing il gruppo chiede «se intende attivare il sistema, i motivi della mancata attivazione e se le biciclette sono ancora a disposizione dell’amministrazione, il numero e il loro stato».