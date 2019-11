Laboratorio di riciclo creativo alla Pedotti

Apertura straordinaria della Scuola Primaria di Luvinate per giovedì 21 novembre: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e poi dalle ore 14.00 fino alle 15.30 le Insegnanti aspettano bambini e famiglie delle Scuole Materne per una giornata all’insegna del riciclo creativo all’interno di un “Tinkering lab”.



Il “tinkering lab” è una forma di apprendimento informale in cui si “impara facendo” attraverso la sperimentazione, il lavoro di gruppo, la collaborazione.

In particolare si realizzeranno oggetti e pensierini natalizi, utilizzando materiali di recupero facilmente reperibili anche in casa come scatole, bicchieri, fogli di carta, pezzi di legno, fili metallici, involucri di plastica.

Un metodo ampiamente utilizzato a Luvinate a partire dal coding e dalla robotica educativa e che si collega all’altro grande progetto della “Green School” che da anni caratterizza con impegno, costanza e riconoscimento le attività educative della scuola.

I bambini della scuola materna di Luvinate e di Barasso saranno gli ospiti speciali di questa giornata di riciclo creativo; l’ingresso sarà comunque libero anche per altre famiglie interessate del territorio ( per info primarialuvinate@iccomerio.gov.it )