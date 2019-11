Legalità al centro dell’attenzione di Confcommercio Ascom Saronno

Giornata “Legalità ci piace” organizzata da Confcommercio Ascom Saronno sul tema della legalità con particolare attenzione a contraffazione e abusivismo.

È intervenuto anche il presidente di Confcommercio Ascom Saronno, Andrea Busnelli: «Nel saronnese il livello di criminalità è paragonabile a quello del resto della provincia anche se il livello percepito è decisamente più alto. Bisogna comunque continuare ad impegnarsi per contrastare sempre ogni forma di illegalità, in particolare l’abusivismo e la contraffazione. L’illegalità danneggia gravemente anche le imprese del saronnese, per questo auspico che le Forza dell’Ordine continuino con il loro costante e prezioso lavoro di tutela dei diritti e della libertà dei commercianti che rappresento».

Presente all’evento anche Luca Galanti, presidente provinciale Federpreziosi: «Fondamentale il lavoro delle Forze dell’Ordine per tutelare le gioiellerie che rappresento. La nostra categoria è troppo spesso al centro di spiacevoli e drammatici eventi criminosi o comunque illegali. Federpreziosi è costantemente al lavoro anche su questo delicato tema che merita molta attenzione».

Anche Roberta Roscini, fiduciario settore moda per Confcommercio Saronno commenta: «Nel settore moda gli effetti negativi della contraffazione sono un danno enorme. Penalizzano noi commercianti e tradiscono la fiducia dei consumatori».