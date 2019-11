L’Olimpia Calcio dice “No al razzismo”

Sabato, oltre alle partite e agli allenamenti del programma consueto della scuola calcio dell’Olimpia Calcio 2002, si è svolta la giornata contro il razzismo.

Tante le squadre, in Italia e non solo, che hanno aderito all’iniziativa lanciata dall’Aurora Desio. Non si sono sottratti i ragazzi della società di Lavena Ponte Tresa.

«Tutti i nostri ragazzi – spiegano i dirigenti dell’Olimpia – sono entrati in campo con delle strisce nere sul viso, in segno di protesta, e con dei cartelli in mano con scritto “No al razzismo”. Ringraziamo le squadre avversarie che si sono prestate a supportarci in questa attività convintissimi tutti insieme di aver contribuito a mandare un segnale forte e indelebile contro questo mostro chiamato razzismo».