Sabato 30 novembre, dalle 14 alle 21 e domenica 1 dicembre dalle 10 alle 19, a Somma Lombardo torna la decima edizione di Natale al Castello e nel centro Città 2019.

Come da tradizione, anche quest’anno la suggestiva cornice offerta dal Castello Visconti e il centro storico cittadino di Somma Lombardo ospiteranno i tradizionali mercatini di Natale, che vedranno la partecipazione di numerosi e selezionati espositori artigiani e hobbisti, provenienti da molte regioni d’Italia, che proporranno creazioni uniche artigianali e golosi stand gastronomici.

Il mercatino di Natale all’interno del Castello Visconti, giunto quest’anno alla sua decima edizione, festeggerà questo importante traguardo costellato dal successo di tutte le precedenti edizioni, offrendo il panettone ai visitatori che interverranno alla manifestazione. L’appuntamento per gustare una golosa fetta del dolce tipico natalizio è per sabato 30 novembre alle ore 17 e domenica 1 dicembre alle ore 11 nel cortile del Castello.

Inoltre, per la prima volta in assoluto durante la stagione invernale, in occasione del X° anniversario dell’evento, ci sarà un’apertura straordinaria dell’ala del Castello dedicata alle visite guidate, che si terranno in entrambi i giorni dalle 11 alle 16.

Costo del biglietto per la visita guidata, da acquistare in biglietteria all’entrata, euro 5.00.

Il percorso di visita del mercatino, ad ingresso libero, partirà dal viale di ingresso che costeggia il fossato, proseguendo nel cuore del Castello, nella caratteristica zona del cortile e del porticato e nelle sale al piano terra. Al primo piano, oltre alle calde e accoglienti sale che ospiteranno come sempre molti selezionati espositori, ci sarà anche una interessante mostra d’arte.

Dai manufatti decorativi per la casa in tanti materiali diversi, dal feltro alla ceramica, al legno, agli accessori per la persona, piccole eccellenze nel campo dell’abbigliamento, gioielli, quadri e sculture e naturalmente tante splendide decorazioni natalizie saranno in esposizione per uno shopping natalizio davvero originale. Non mancherà una zona dedicata alle prelibatezze enogastronomiche del nostro Paese, con prodotti tipici di varie regioni italiane. Infine prodotti per il benessere e la cura del corpo prodotti da piccole aziende che si distinguono per la qualità delle materie prime utilizzate. Un’occasione davvero speciale per scegliere con amore e passione i regali di Natale.

Il percorso di visita proseguirà nel centro storico della Città, dove in entrambi i giorni saranno presenti molti espositori artigiani di qualità e tante attrazioni collaterali al mercatino, tra cui l’imperdibile casetta di Babbo Natale dove poter spedire le letterine, il tradizionale presepe vivente organizzato dallo “Sci Club ’88” e le apprezzate bancarelle a cura delle scuole cittadine!

Grande novità di quest’anno, sarà presente un esuberante cantastorie, che per la gioia di grandi e piccini, si muoverà in tutte le zone dell’evento, coinvolgendo il pubblico in modo unico e originale. Infine Sabato 30, al calar del sole, faranno la loro apparizione Sue Altezze di bianco vestite, che si muoveranno sinuosamente su lunghe gambe e con ali luminose! Uno spettacolo davvero imperdibile!

L’ingresso è gratuito in tutte le zone espositive.

L’evento è patrocinato dal Comune di Somma Lombardo.

L’evento è organizzato da Malpensa Meetings – congressi ed eventi – www.malpensameetings.it all’ interno del Castello Visconti e dalla Pro Loco di Somma Lombardo nel centro cittadino.

Si ringraziano:

Fondazione Visconti di San Vito

Sci Club ’88

Francesca Galli Fotografa – www.effellefoto.com

Marco Munari – matrimoni ed eventi fantasy – per gli allestimenti floreali. Per informazioni: 340.7260466

Lo sponsor di Natale al Castello: Herbalife Nutrition Distributore indipendente – Per info: 333 9675502 / 340 8957583Per maggiori informazioni visitate la pagina FB natalealcastello e seguite l’evento ufficiale https://www. facebook.com/events/ 371697763523177/

Per informazioni: natalealcastello @gmail.com