Arsago dice addio alla plastica: pronta la consegna delle borracce

«Questa è l’ultima volta che utilizzeremo bottigliette d’acqua in plastica. D’ora in avanti, come comune adotteremo le borracce in alluminio e le consegneremo alle scuole». Lo ha dichiarato il sindaco di Arsago Seprio Fabio Montagnoli al termine del Consiglio comunale di mercoledì 18 dicembre, l’ultimo utile per votare la variazione al Documento unico di Programmazione – o DUP – e la variazione al bilancio del triennio 2020-22.

«Il comune – ha affermato Montagnoli – ha già acquistato centinaia di borracce che domani (oggi, 19 dicembre, ndr) verranno distribuite in tutte le scuole arsaghesi, agli studenti, al personale docenti, ai consiglieri e a tutti i dipendenti comunali. Quindi – continua – installeremo i distributori d’acqua, essenziali affinché le persone non riempiano le borracce dalle bottiglie, che sarebbe inutile».

Come ha confermato il sindaco, «ad Arsago l’acqua è buona e controllata spesso. Impegniamoci tutti a berla e a ridurre significativamente il consumo di plastica».

Arsago si unisce ai diversi comuni della provincia che negli scorsi mesi hanno aderito all’iniziativa, come Tradate, Malnate, Gallarate, Cavaria con Premezzo, Samarate, Cuveglio e il liceo Crespi di Busto Arsizio.