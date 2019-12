BTicino tra i migliori datori di lavoro in Italia

BTicino ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, il sigillo blu “Top Job”, il riconoscimento che premia le imprese più apprezzate per la qualità dell’ambiente di lavoro, le politiche di sviluppo del personale e le opportunità di carriera. Promosso dall’Istituto tedesco Qualità e Finanza – gruppo Hubert Burda Media – in collaborazione con La Repubblica A&F, lo studio ha preso in considerazione oltre duemila aziende italiane, le principali per numero di dipendenti, valutandole in base alla cultura aziendale, che comprende clima di lavoro, opportunità di sviluppo del personale e di carriera, welfare aziendale, sostenibilità, valori aziendali.

Basandosi sul social listening, sono stati analizzati e valutati in maniera autonoma ed indipendente tramite l’intelligenza artificiale oltre due milioni di commenti online in ambito cultura aziendale e carriera negli ultimi 12 mesi. Al termine dell’analisi, solo 300 aziende sono state ritenute meritevoli del sigillo d’eccellenza “TopJob”, diventato una garanzia di qualità e di successo per le aziende.

Lucio Tubaro, direttore risorse umane BTicino, ha commentato: «Questo risultato, oltre a renderci orgogliosi, conferma il nostro imprinting di azienda attenta allo sviluppo e al benessere delle nostre risorse e di una cultura aziendale condivisa e fortemente radicata nelle nostre persone».