Cade da tre metri e finisce all’ospedale

Un uomo di 40 anni è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre lavorava all’interno del cementificio Colacem di Caravate.

Il fatto è successo nel pomeriggio di oggi, lunedì, verso le 16. A dare l’allarme i colleghi che hanno allertato il 112.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della croce rossa italiana e un elicottero sanitario che ha trasportato il ferito al pronto soccorso in codice giallo al “trauma center”: non è in pericolo di vita.

L’uomo all’arrivo dei soccorritori era cosciente e orientato e si sospetta la frattura di una gamba. Nello stabilimento sono anche arrivati i funzionari di Ats Insubria e i carabinieri della compagnia di Luino.