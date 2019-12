Fabio Antonio Giordani nuovo amministratore della Sieco

Si è concluso il procedimento di selezione del nuovo amministratore della Sieco.

Il bando di selezione si è chiuso il 27 novembre: vi hanno partecipato sette candidati, oggetto di attenta valutazione.

«Ringrazio tutte le persone che hanno deciso di candidarsi e che in qualche modo si sono messe in gioco per assumere un ruolo di grande importanza come quello della nostra società – ha spiegato il sindaco Nicola Poliseno – La scelta è ricaduta sulla figura professionale di Fabio Antonio Giordani, che ha con un’esperienza importante nel settore dei rifiuti e anche con un’alta professionalità sulla regolamentazione della raccolta differenziata, con un alto grado di formazione e una particolare capacità di ascolto e dialogo con la politica locale che ha come sempre il ruolo di dettare le strategie e gli indirizzi politici da raggiungere».

L’ufficio di coordinamento della Sieco si è riunito giovedì scorso e la conseguente assemblea dei soci ha ratificato all’unanimità tale scelta, che da statuto spetta al Comune di Cassano.

«L’assemblea è stata per il sottoscritto momento di grande emozione perché per la nostra città e per i comuni soci di Sieco si apre un nuovo corso, dopo il grande lavoro svolto da Antonio Frascella che è stato da tutti salutato con grande affetto e con gratitudine per il lavoro effettuato fino ad oggi segnato da grandi risultati aziendali che hanno permesso in questi anni di avere una società solida, ben gestita e che ha garantito ai comuni un eccellente servizio – ha continuato Poliseno – Tutto questo patrimonio aziendale è stato possibile anche grazie al grande lavoro del geometra Frascella che, insieme alla direzione e a tutti i volenterosi dipendenti, è stato collante tra i comuni e promotore del grande sforzo della cittadinanza al miglioramento ambientale del nostro territorio, riconoscendo nella raccolta differenziata un grande investimento per la qualità delle nostre vite».

Al nuovo amministratore della Sieco Fabio Antonio Giordani l’assemblea ha augurato buon lavoro, confermando il desiderio comune di continuare a migliorare un servizio importante per il territorio.