Fumo in cabina, atterraggio di emergenza a Malpensa

Serata movimentata a Malpensa oggi, domenica 29 dicembre. Un aereo della Tunisair, un Airbus A320, partito da Tunisi, ha dichiarato emergenza per fumo in cabina, costringendo l’aeroporto a dichiarare lo stato di allarme in atterraggio.

Sono stati diversi i voli dirottati su altri aereoporti. Otto sono stati diretti a Torino, altri a Bergamo e uno a Zurigo.

Il traffico è stato poi ristabilito senza ulteriori complicazioni ma portandosi dietro i ritardi accumulati.