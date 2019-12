L’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale

Si terrà giovedì 19 dicembre prossimo alle 21, nella Sala Consiliare presso “Salone Polivalente” Via Cavallotti la seduta del consiglio comunale con il seguente Ordine del Giorno

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbali della precedente seduta consiliare del 25/11/2019.

2. Piani di Zona per l’edilizia economica e popolare- aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Provvedimento

per l’anno 2020.

3. Esame ed approvazione Piano della alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2022.

4. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2020/2021/2022 ed elenco annuale 2020.

5. Esame ed approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art.21 D.Lgs 50/2016 anni 2020-

/2021.

6. Determinazione misura degli interessi da applicare ai tributi comunali ed importo minimo di esclusione—anno 2020

(art.1 commi 165 e 168 L. 296/2006).

7. Aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno

2020.

8. Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e

del bilancio di previsione 2020/2022 (D.Lgs. 118/2011).

9. Comunicazione al Consiglio Comunale art.166 comma 2 D.Lgs. n.267/2000 prelievi dal fondo di riserva esercizio

finanziario 2019.

10. Regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e

l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’art.30ter del Decreto Legge 30 aprile 2019,

n.34.

11. Convenzione tra il Comune di Vergiate e l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese Como MonzaBrianza Busto Arsizio per la gestione degli immobili di proprietà comunale.