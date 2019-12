Mercatini a chilometro zero, al piazzale dello stadio arriva una “Campagna amica” natalizia

A Varese arrivano tre appuntamenti all’insegna della filiera corta già a partire da questo fine settimana: nel piazzale antistante lo stadio, domenica 15 dicembre, ci sarà il primo degli eventi “natalizi” firmati da Campagna Amica (ore 8-14).

Si replica domenica 22, mentre lunedì 23 i produttori saranno nel cuore della città, in via Marconi per l’intera giornata (dalle 8 alle 19). Nelle prime due occasioni sarà altresì possibile scegliere e comporre il proprio cesto natalizio con i prodotti a km zero con le specialità dei produttori presenti all’agrimercato: e ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, tra miele, succhi, confetture, formaggi, vini, ortaggi, olio, salumi e, dalle vicine pianure, riso.