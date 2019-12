Un Natale Triassico al Museo dei Fossili di Besano

Domenica 8 dicembre al Museo dei Fossili di Besano i bambini e le famiglie potranno partecipare ad un laboratorio per realizzare originali e divertenti carte da regalo ispirate ai fossili del Triassico.

«Al Museo dei Fossili di Besano abbiamo esposti molti reperti che rappresentano le storia del nostro territorio: ammoniti, Ichtiosauros, Serpianosaurus, alghe calcaree e altri rettili marini dalle forme particolari. Dopo averli osservati in una visita ludica per le sale del Museo, sceglieremo il nostro fossile e insieme proveremo a stilizzarlo – spiegano le animatrici dei laboratori – Dalla sagoma ricavata, creeremo dei timbri per stampare il nostro disegno personalizzato, scoprendo il mondo delle carte e arricchendo ancora di più il nostro Natale. Ovviamente il tutto avverrà in perfetto stile… triassico!»

Il laboratorio, che avrà inizio alle 14, è pensato per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni, e dura circa un’ora e mezza.

Per info e prenotazioni: 333.7849836 museo@comune.besano.va.it

Costi: € 7 / € 4,5