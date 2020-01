Arriva la Befana e porta giochi, teatro e dolci sorprese

Tantissime, come di consueto, le iniziative per i bambini nel giorno dell’Epifania. Lunedì 6 gennaio sarà davvero impossibile annoiarsi e molto difficile scegliere tra feste, eventi, giochi e distribuzioni di dolci e piccoli doni. Non manca qualche appuntamento anticipato a domenica 5 gennaio.

Tra le tradizioni tipiche del Varesotto i cammellini dolci:

Appuntamenti per i bambini

ARCISATE – La Befana arriva in anticipo e festeggia con tutti i bambini domenica 5 gennaio al Parco Lagozza – La festa al parco

BIANDRONNO – Lunedì 6 gennaio, alla Villa del Presepi e al Villaggio di babbo Natale arriverà la Befana a portare doni, dolci e carbone ai piccoli. L’appuntamento è dalle 14.30 alle 19.30.- Leggi

BRINZIO – Anche se non c’è neve la Befana a Brinzio arriva sempre: appuntamento domenica 5 gennaio, alle 20.30, alla Baita del Fondista – Leggi

CUASSO AL MONTE – L’Epifania porta al Nuovo Teatro di Cuasso un nuovo spettacolo per bambini della Compagnia Roggero. Lunedì 6 gennaio, alle 15, va in scena “Nonno Gelo, Stuf e il mistero dei Re magi”, con attori, marionette e burattini – Lo spettacolo

GALLARATE – Anche quest’anno si rinnova la tradizione: a Gallarate la Befana arriva in elicottero – Leggi

LAVENA PONTE TRESA – Lunedì 6 gennaio, alle 16 nella Sala polivalente di via Colombo, una magica avventura teatrale per bambini e famiglie con “La fabbrica di baci” della cooperativa “Intrecci teatrali”. E dopo lo spettacolo arriva la Befana – Lo spettacolo

PORTO CERESIO – La Befana regala calze, musica e cioccolata calda: lunedì 6 gennaio tante iniziative e sorprese per tutti i bambini a partire dalle 14.15 in piazza Bossi e nella chiesa di Santo Stefano – Il programma

SESTO CALENDE – Appuntamento lunedì 6 gennaio, tra le ore 17 e le ore 20, nei pressi dell’obelisco sul Lungo fiume, con il falò, cioccolata calda, vin brulè, caramelle e dolcetti – La festa

COMO – Lunedì 6 gennaio la Befana aspetta i bambini nel cortile del Municipio, a Palazzo Cernezzi con caramelle e piccole sorprese – Leggi

Altri appuntamenti per lunedì 6 gennaio

BESANO -Lunedì 6 gennaio dalle 14 alle 17.30 gli educatori museali aspettano grandi e bambini sia per la visita autonoma degli adulti sia con alcuni materiali e spazi dedicati ai più piccoli – Leggi

CASTIGLIONE OLONA – Lunedì 6 gennaio alle 16, come sempre negli spazi del Caffè Lucioni, l’associazione Borgo Antico inaugura il settimo anno di attività con un pomeriggio speciale, tra musica e letteratura. Ospiti speciali i TritaJazz e la scrittrice Rossana Girotto – Il programma

CASTIGLIONE OLONA – Le bancarelle del mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato riempiranno il borgo nella giornata dell’Epifania. Tutti i musei e i monumenti aperti e due mostre da visitare – Leggi

GALLARATE – Lunedì 6 gennaio alle 21 il coro Pieve del Seprio, per concludere in musica le festività natalizie, si esibirà in concerto nella chiesa di Crenna a Gallarate – Il concerto

LEGGIUNO – Lunedì 6 gennaio alle 16,30 al teatro Teatro Domus S. Giuseppe, “Epifania in musica” un concerto con la partecipazione del Coro da Camera Hebel diretto dal Maestro Alessandro Cadario. Ingresso gratuito – Il concerto

VARESE – Lunedì 6 gennaio 2020, per un giorno, Bizzozero torna ad essere Betlemme, con “La notte di Betlemme”, presepe vivente che verrà messo in scena per la seconda volta, dopo il successo del 2019 – Leggi

SACRO MONTE DI VARESE – Una bella passeggiata a piedi lungo la via delle Cappelle fino al Santuario del Sacro Monte è l’ideale per smaltire pranzi e cene delle feste, ma se preferite la comodità lunedì 6 gennaio il Comune di Varese offre gratuitamente il servizio di trasporto pubblico tra la città e il borgo di Santa Maria del Monte:

MILANO – La più ricca e suggestiva sfilata dei Magi si svolge a Milano. Una tradizione lunga secoli (risale al 1336) e che ogni anno rivive grazie all’Associazione Amici dei Magi di Sant’Eustorgio. Il 6 gennaio, come tradizione, il Corteo attraverserà il cuore della città partendo da piazza Duomo fino alla Basilica di Sant’Eustorgio – Il programma e gli orari