L’addio a Damiano Ferioli, tre volte sindaco di Gornate 

Nacque nel gennaio del 1938 e fu sindaco di Gornate Olona dal 1970 al 1985: è venuto a mancare Damiano Ferioli, una delle persone che hanno contribuito alla storia politica del paesino della valle Olona.

«Era originario di Gornate e nei tre mandati in cui fu sindaco diede davvero l’anima per il nostro paese». A parlare è Paolino Fedre, eletto sindaco lo scorso maggio. L’attuale primo cittadino ha alle spalle una lunga carriera come dipendente comunale del comune gornatese; fu proprio durante il suo impiego che conobbe Damiano Ferioli: «Entrai in comune nel 1974, durante il suo primo mandato come sindaco: ne conservo davvero un bel ricordo, era una persona educata e corretta, che si impegnava per la collettività e manteneva un rapporto di collaborazione proficua con i dipendenti comunali».

Tra le opere che si ricordano dell’Amministrazione Ferioli, l’acquisizione del palazzo municipale (sede attuale del Comune), dai precedenti proprietari: «In precedenza gli uffici comunali erano in un luogo differente, che difettava per le ridotte dimensioni: Ferioli si accordò per l’attuale sede” svela Fedre, che aggiunge “è un esempio del suo impegno per la collettività» .

I funerali di Damiano Ferioli si svolgeranno oggi pomeriggio a Gornate Olona dalle 14.30 con il rosario, a seguire le esequie