Pro Patria a Monza per ripetere l’impresa

Non c’è tempo per rifiatare. Sono passate poche ore dalla bella vittoria di Crema contro la Pergolettese che la Pro Patria deve tornare in campo per il recupero della prima giornata di ritorno, rinviata lo scorso 22 dicembre per lo sciopero imposto dalla Lega Pro.

A un mese esatto di distanza dal rinvio, si torna in campo: appuntamento al “Brianteo” di Monza per mercoledì 22 gennaio, ore 20.45.

La Pro Patria proverà a ripetere la prestazione che lo scorso 6 novembre permise ai tigrotti di superare il turno di Coppa Italia di Serie C grazie alla vittoria 3-2 ai supplementari.

La squadra di mister Ivan Javorcic dovrà dare il meglio per provare a scalfire una formazione costruita per dominare il campionato. I brianzoli stanno mantenendo le promesse, guidano il Girone A con 50 punti e sono lanciati verso una storica promozione in Serie B, nonostante domenica il Como abbia imposto l’1-1 al “Brianteo” davanti a più di 6000 spettatori.

