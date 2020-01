Saldi, musica e Re Magi per il primo weekend del 2020

Il primo fine settimana dell’anno sarà lungo e all’insegna di temperature fredde ma non eccessivamente, e di cieli sereni o poco nuvolosi. L’ideale per lasciare senza rimpianti il divano di casa e godersi una delle proposte organizzate in provincia nel primo weekend dell’anno, che si allunga fino all’Epifania.

Per molti sarà un fine settimana all’insegna dello shopping, grazie ai saldi che iniziano proprio sabato 4 gennaio:

Incontri ed eventi

CASTIGLIONE OLONA – Lunedì 6 gennaio alle 16, come sempre negli spazi del Caffè Lucioni, l’associazione Borgo Antico inaugura il settimo anno di attività con un pomeriggio speciale, tra musica e letteratura. Ospiti speciali i TritaJazz e la scrittrice Rossana Girotto – Il programma

VARESE – La Croce Rossa di Varese sabato 4 gennaio organizza una raccolta di materiali da spedire in Bosnia Erzegovina sulla rotta dei numerosi migranti che transitano dai Balcani. La raccolta si svolge dalle 15 alle 18 in via Dunant 2 a Varese – Come partecipare

CANEGRATE – Domenica 5 gennaio, dalle 9 alle 13, ritorna a Canegrate in piazza Matteotti “Il Mercato Contadino“, l’appuntamento mensile con i produttori locali e regionali . L’iniziativa è ideata e realizzata da un gruppo di produttori locali in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed ora anche con Slow Food Legnano – Leggi

Presepi

Lunedì 6 gennaio, con l’Epifania, si concludono tradizionalmente molti dei tantissimi presepi che si possono ammirare in provincia di Varese. Questo fine settimana sarà dunque l’ultima occasione per una passeggiata tra le più belle rappresentazioni della Nativitàç

Andar per Presepi, la Natività diventa arte da Saronno al Canton Ticino

Tutti i presepi in provincia di Varese

Musica

ARCISATE – Sabato 4 gennaio alle 21 una serata di musica con il concerto “Natale è…”, saggio degli allievi in ricordo di Nicholas Bertolla tenuto dal Civico Istituto Musicale di Arcisate presso la sala “Ai lavoratori frontalieri” di via Roma. Ingresso libero – Il programma

GALLARATE – Lunedì 6 gennaio alle 21 il coro Pieve del Seprio, per concludere in musica le festività natalizie, si esibirà in concerto nella chiesa di Crenna a Gallarate – Il concerto

SARONNO – Al teatro Giuditta Pasta, domenica 5 gennaio, torna in serata il tradizionale Concerto dell’Epifania, con rinfresco finale – Leggi

Bambini

ARCISATE – La Befana arriva in anticipo e festeggia con tutti i babini domenica 5 gennaio al Parco Lagozza – La festa al parco

BIANDRONNO – Per bambini, ma non solo, la domenica di magia in programma il 5 gennaio a Villa Borghi. Si esibiranno Walter Maffei e Ale Bellotto. Lo spettacolo, che avrà inizio alle 16, è organizzato con il Circolo culturale di Biandronno e sarà a offerta libera – Il programma

SOMMA LOMBARDO – Aspettando la Befana una merenda a base di giochi e letture per bambini è proposta dall’associazione “Maddalena Forever” per domenica 5 gennaio dalle 15.30 nella sala civica “Lino Cova” – Leggi

VARESE – Il primo appuntamento dell’anno alla Piramide delle Bustecche è con la “Domenica dello Yak #Kids” che il 5 gennaio alle 17 propone “Wow”, spettacolo gratuito per famiglie adatto ai bambini a partire dai 3 anni …e per chi legge, facilmente, tra le righe! – Lo spettacolo

VARESE – Il Museo Baroffio dedica ai bambini un’occasione di incontro con l’affascinante mondo della musica antica: suoni dal vivo e un’attenta indagine in museo saranno gli strumenti per comprendere le note conservate in uno degli antifonari del museo. Appuntamento domenica 5 gennaio alle 15.30 – L’iniziativa, dettagli e costi

Epifania

Lunedì 6 gennaio la giornata dell’Epifania è tradizionalmente dedicata ai bambini, ma non mancano idee interessanti anche per chi non ha più l’età per la Befana.

SACRO MONTE DI VARESE – Una bella passeggiata a piedi lungo la via delle Cappelle fino al Santuario del Sacro Monte è l’ideale per smaltire pranzi e cene delle feste, ma se preferite la comodità lunedì 6 gennaio il Comune di Varese offre gratuitamente il servizio di trasporto pubblico tra la città e il borgo di Santa Maria del Monte:

MILANO – La più ricca e suggestiva sfilata dei Magi si svolge a Milano. Una tradizione lunga secoli (risale al 1336) e che ogni anno rivive grazie all’Associazione Amici dei Magi di Sant’Eustorgio. Il 6 gennaio, come tradizione, il Corteo attraverserà il cuore della città partendo da piazza Duomo fino alla Basilica di Sant’Eustorgio – Il programma e gli orari