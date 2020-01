Scuole medie Orlandi, completati gli interventi per il nuovo tetto

«L’ala segreteria della scuole medie Ismaele Orlandi ha un nuovo tetto: una scuola più sicura per ragazzi, insegnanti e tutto il personale». L’annuncio è di Nicola Poliseno, primo cittadino di Cassano Magnago.

Il tetto, risistemanto, delle scuole di via Luigi Galvani

Il sindaco ha dichiarato che i lavori sono terminati «con perfetto rispetto dei tempi, delle opere e dei costi preventivati. Si tratta di un altro cantiere dalle finalità a noi più care: la sicurezza nelle scuole. Vista la posizione – ha precisato Poliseno – quasi nessuno vedrà il risultato dei lavori, ma garantiscono la sicurezza di tutti».

Non è il primo intervento alla scuola, parte dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri: nel 2016 era iniziato un primo lotto di lavori per bonificare la struttura dall’amianto. Nelle Ismaele Orlandi, infatti, le fibre di amianto erano state utilizzate come materiale da costruzione e non solo come materiale termico: non solo l’isolante dei pavimenti, ma intere pareti erano fatte di amianto.