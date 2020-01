Serie C, Pergolettese – Pro Patria

Seconda gara del 2020 per la Pro Patria, che spera di cancellare la brutta prestazione all’esordio contro l’Albinoleffe. Tigrotti in scena al “Voltini” di Crema contro una Pergolettese in gran forma. Potrete partecipare attivamente al live commentando o tramite gli hashtag #DirettaVn e #PergoletteseProPatria sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI